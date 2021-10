Ultima corsa del Metrò del Mare, Coppola: "E' stato un successo"

Con l’ultima corsa della “Coast Lines”, il Metrò del Mare, effettuata ieri, si è concluso il servizio di collegamento via mare tra i porti delle località turistiche Cilento e quelle della Costiera Amalfitana.

Il commento

Il sindaco di Agropoli Adamo Coppola ha rivolto un ringraziamento al comandante e a tutto l’equipaggio per il lavoro svolto. “Un servizio importante per cittadini e turisti che ha permesso di collegare la nostra città alle più suggestive località della Costiera Amalfitana. A settembre, inoltre, in collaborazione con l’armatore abbiamo deciso di offrire uno sconto sul biglietto a tutti i residenti. Sono oltre duemila gli agropolesi che hanno usufruito del servizio, a conferma che la nostra è stata una scelta vincente. Ringrazio anche l’armatore e la Regione Campania per aver scelto ancora una volta Agropoli per i collegamenti via mare con le altre località turistiche del territorio”.