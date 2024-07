Metrò del Mare, Vicinanza (Filp Cisal): "Ritardo inaccettabile"

È polemica dopo le ultime notizie sul servizio di collegamento marittimo del Metrò del Mare, che subirà un ulteriore ritardo. Inizialmente previsto per il 1 luglio, l'avvio delle operazioni è stato posticipato a metà mese, in attesa dell'esito della procedura di gara. Attualmente, l'unica offerta valida è quella della Alicost, già nota per il suo precedente servizio nella zona, che ha presentato un'offerta per il "lotto 1", che include le due linee principali: il collegamento tra Salerno e il Cilento, e quello tra la Costa d’Amalfi e il Cilento.

La protesta

Gigi Vicinanza, segretario della Filp Cisal Salerno, ha espresso forte disappunto per il ritardo. "Questo ennesimo ritardo rappresenta una vergogna e un'occasione persa per decongestionare il traffico verso il Cilento", ha dichiarato Vicinanza. "È inaccettabile che, ancora una volta, si rimanga bloccati in attese burocratiche che danneggiano residenti, turismo ed economia locale. La mancanza di un servizio efficiente di trasporto marittimo aggrava i problemi di traffico e inquinamento. Il Metrò del Mare non è solo un'opzione conveniente, ma una necessità per la sostenibilità del traffico nella zona a sud di Salerno." Vicinanza ha sottolineato che Alicost ha già dimostrato di poter fornire un servizio affidabile e di qualità, e ha invitato le autorità a prendere atto dell'urgenza della situazione. "È ora che le autorità competenti accelerino le procedure necessarie per rendere operativo il servizio nel più breve tempo possibile. La nostra regione, i cittadini e i turisti meritano di più. Continueremo a monitorare la situazione e a fare pressione affinché questo importante servizio venga finalmente attivato senza ulteriori indugi. È una questione di rispetto per il nostro territorio e per chi lo vive e lo visita ogni giorno."