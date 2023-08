Metrò del Mare, nuova beffa per i turisti a Castellabate: il traghetto non si ferma

Nuovo flop per il Metrò del Mare, già partito in fortissimo ritardo (dopo un mese e mezzo dall’inizio della stagione estiva) e con il primo viaggio che è andato completamente deserto per via, probabilmente, della disorganizzazione e della scarsa informazione.

Il caso

Ieri l’altra beffa. Una decina di turisti al porto di San Marco di Castellabate hanno atteso invano l’arrivo del traghetto che, dopo la partenza da Sapri e le fermate nei porti di Palinuro e Acciaroli, ha proseguito il viaggio verso il Golfo di Napoli. L’episodio è avvenuto dopo il tentativo di approdo fallito nella giornata di martedì e nonostante l’annuncio sulla regolare tappa da parte del Comune di Castellabate del giorno precedente.