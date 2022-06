Metrò del Mare, ripartono i collegamenti Salerno-Cilento-Capri: ecco le tratte

Al via, dal prossimo 1 luglio il Metrò del Mare. Il servizio che, come ogni anno, in occasione della stagione estiva, collegherà i porti del Cilento con Salerno, Costa d’Amalfi e Capri. In particolare, da Agropoli e San Marco di Castellabate sarà possibile raggiungere Positano, Amalfi e Salerno (partenza alle ore 8.55 da Agropoli alle 9.20 da San Marco e arrivo alle 10:55 a Positano e alle 20:15 a Salerno).

Le linee