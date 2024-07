Metrò del Mare: partono i collegamenti tra Salerno, la Costiera Amalfitana e il Cilento

Dal 20 luglio sarà possibile raggiungere il Cilento via mare grazie ad Alicost, che ha ottenuto l’autorizzazione dalla Regione Campania. Le rotte includono Salerno-Cilento e Costa d’Amalfi-Cilento, con servizi attivi nei fine settimana e durante la settimana per la Costiera Amalfitana. I sopralluoghi nei porti confermano la sicurezza per l’attracco degli aliscafi. Alicost, del gruppo Alilauro, ha ultimato i preparativi e offre la vendita dei biglietti online. Il servizio inizierà sabato con partenze regolari fino a settembre, grazie ad un secondo avviso pubblico della Regione.

Gli orari

La prima partenza è prevista per sabato mattina alle 8 dal molo Manfredi di Salerno con arrivo a Marina di Camerota alle 11.45, con fermate intermedie ad Agropoli (ore 9), San Marco di Castellabate (ore 9.25), Acciaroli (ore 10), Casal Velino (ore 10.25), Pisciotta (ore 10.55) e Palinuro (ore 11.25). Il ritorno partirà da Marina di Camerota alle 16.30 con arrivo a Salerno alle 20.15.

Orari e costi dei biglietti saranno presto disponibili su alicost.it.