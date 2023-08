Metrò del Mare, terminate le prove di ormeggio: via libera allo scalo di San Marco di Castellabate

Dopo l’esito positivo delle prove di ormeggio, il Metrò del Mare già a partire da domani (giovedì 10 agosto) comprenderà anche lo scalo nel porto di San Marco di Castellabate. L’itinerario Napoli - Capri-Cilento prevederà l’approdo nel porto alle ore 10:35 (andata, sulla tratta Sapri - Napoli) e alle ore 17:35 (ritorno, sulla tratta Napoli - Sapri).Da domani, dunque, sarà possibile raggiungere via mare Capri-Napoli e Sapri con velocità e comodità, godendo delle incredibili bellezze naturali circostanti durante il tragitto. Castellabate continua a crescere incrementando così la propria offerta turistica con servizi utili sia a residenti che turisti.

Il commento

“Il metrò del mare rappresenta, seppur partito in ritardo, un servizio di notevole rilevanza come collegamento via mare di alcune bellissime località della Campania. Ci siamo fortemente battuti affinché le prove tecniche e le apposite verifiche fossero terminate con celerità per garantire questo servizio il prima possibile. I nostri turisti, i nostri concittadini potranno fruire di questo collegamento via mare per continuare a vivere le loro vacanze estive. Castellabate continua a confermarsi meta turistica di qualità da vivere, visitare ed amare”