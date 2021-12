Luci d'Artista e caos partita: potenziate le corse della metro di Salerno

Dopo il caos e le proteste che fecero da contorno al controesodo di Salernitana-Juventus, la riunione tecnica svoltasi in Prefettura ha dato il via libera non solo all'apertura della fermata metro stadio Arechi-azienda ospedaliera oggi, giorno di Salernitana-Inter, ma anche al potenziamento delle corse, al termine del match.

Info utili

L'apertura della metro è finalizzata solo alla fruizione della partita: si chiude cancello verso ospedale e resta aperto cancello lato Arechi. Due nuove corse metro dopo la partita: da Salerno verso Arechi alle ore 22.54 e 23.24, da Arechi verso Salerno alle ore 23.26 e 23.56solo finalizzata alla partita: si chiude cancello verso ospedale e resta aperto cancello lato Arechi. Due nuove corse metro dopo la partita: da Salerno verso Arechi alle ore 22.54 e 23.24, da Arechi verso Salerno alle ore 23.26 e 23.56