Metropolitana fino all'aeroporto di Pontecagnano: via libera da Rete Ferroviaria Italiana

Via libera da Rete Ferroviaria Italiana al prolungamento della Metropolitana di Salerno fino all’Aeroporto di Pontecagnano. E’ stato approvato - riporta La Città - il progetto definitivo per arrivare nello scalo aeroportuale anche dopo gli espropri, che in precedenza aveva ricevuto il nullaosta da parte del Ministero dell’Ambiente e della Regione Campania.

Il cantiere

All’esito della conferenza di servizi era stata rilasciata la valutazione d’impatto ambientale attestando la compatibilità dell’opera col paesaggio circostante. L’infrastruttura è finanziata con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza e prevede la realizzazione di una “linea a semplice binario”, ossia attrezzata per consentire la circolazione dei treni nei due sensi di marcia, che sarà lunga circa 9 chilometri: affiancherà la ferrovia che congiunge il capoluogo a Battipaglia. La nuova tratta congiungerà lo stadio Arechi al Costa d’Amalfi.