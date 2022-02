Salernitana-Milan: corse della metro aggiuntive, gli orari e il piano traffico

Nessuna corsa della metro cancellata, in occasione di Salernitana – Milan in programma sabato all’Arechi alle 20.45. Previste anche due corse aggiuntive, dopo le 22.30, proprio per agevolare i rientri dei tifosi Granata.

I dettagli

Sono state aggiunte due corse metro supplementari: dalla stazione di Salerno verso lo stadio Arechi alle ore 22.35 e 23.05, da stadio Arechi verso Salerno alle 23.05 e 23.35.

Il piano traffico

Dalle ore 7 di domani entrerà in vigore il divieto di sosta e fermata. Dalle ore 17, divieto di circolazione per tutti i veicoli, fino all’avvenuto deflusso degli spettatori, tranne i residenti. Divieto in vigore in vua Degli Uffici Finanziari – incrocio via Allende, piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria piazzale Settembrino), via dei Carrari; via Prudenza, via Fangarielli, viale Pastore viale Giacumbi. I tifosi ospiti sosterranno nell'area di parcheggio riservato antistante il cinema The Space. Dalle ore 17, sarà vietato transitare a piedi nel sottopasso di fronte ospedale Ruggi, sovrappasso via dei Carrari; via Fangarielli, angolo via degli Uffici Finanziari in direzione stadio Arechi. Dalle ore 22, infine, scatterà il divieto di transito in via Generale Clark direzione periferia, all’altezza della rotatoria del Novotel, per agevolare il rientro dei tifosi verso il centro cittadino.