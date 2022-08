Addio a Michele Sellitti: l'ex senatore Psi scomparso a 86 anni

È scomparso ieri, all'età di 86 anni, il senatore Michele Sellitti (detto “Ninì"). Selitti, medico chirurgo, fu senatore del Psi nella legislatura 1983-87 e nella legislatura 1992-94, nella quale ricoprì il ruolo di sottosegretario ai Trasporti (governo Ciampi). Nel 1994, invece, venne eletto a Palazzo Madama con l'Alleanza dei Progressisti. Fino alle 17 di oggi sarà possibile visitare la camera ardente allestita nell’Aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore. Subito dopo i funerali nella chiesa di Santa Maria del Presepe.

Il cordoglio

A ricordarlo numerosi esponenti delle istituzioni, a cominciare dal presidente della Provincia, Michele Strianese. "Per tutto il territorio dell’Agro Nocerino sarnese Ninì Sellitti era un riferimento politico importante" sottolinea Strianese, che aggiunge: "Mancherà a tutti noi il suo rigore intellettuale, il senso dell’istituzione che lo connotava e la passione politica con la quale ha ricoperto i tanti incarichi. Nocera Inferiore ha perso un grande politico e un grande uomo". "Ninì Sellitti - aggiunge la sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara - è stato un politico di razza,un uomo che ha sempre onorato lo Stato e servito il popolo, alla luce di quegli ideali socialisti che ha sempre coltivato con passione e portato avanti con fierezza, onestà e rigore morale". Messaggio di cordoglio anche da parte del sindaco di Bracigliano, Gianni Iuliano: "Un grande socialista, punto di riferimento dell'Agro Sarnese Nocerino, molto amato per la sua umanità e il suo impegno per i più deboli. Un pezzo importante per la storia socialista della nostra provincia".