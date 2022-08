Approssimazione ed irregolarità negli appalti alla Provincia, Strianese: "Chiariremo tutto"

Si terrà domani 9 agosto alle ore 10 la conferenza stampa del presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, in merito ai richiami dell'Anac in merito alla gestione degli appalti 2019-2021, caratterizzata, secondo l'Autorità guidata da Giuseppe Busia, da "numerose approssimazioni e irregolarità in violazione del Codice appalti".

"Chiariremo tutto"

"Con atti e riscontri alla mano - spiega Strianese - chiariremo quanto evidenziato dall'Anac specificando che, pur tenendo debitamente conto delle raccomandazioni, l'attività amministrativa e l'affidamento degli appalti sono stati sempre improntati al rispetto della normativa in materia ed effettuando dei veri e propri piani di manutenzione sia sul versante della viabilità che dell'edilizia scolastica".