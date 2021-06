Micro discarica a Baronissi, il Comune rimuove rifiuti e denuncia: "Siete buzzurri"

Con questo post carico di sdegno, il Comune di Baronissi annuncia di aver posto rimedio alla micro discarica formatasi in località Antessano

"Purtroppo esiste ancora qualche buzzurro che non ha a cuore la tutela dell'ambiente e il decoro della città". Con questo post carico di sdegno, il Comune di Baronissi annuncia di aver posto rimedio alla micro discarica formatasi in località Antessano.

I dettagli

"Dopo il divano in via Ferreria, gli operatori sono intervenuti oggi ad Antessano dove incivili avevano abbandonato resti di carrozzeria. La pulizia dell'area è stata prontamente effettuata", scrive il sindaco Valiante in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.