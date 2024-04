Agropoli, domani l'inaugurazione di un nuovo servizio micronido 

Si terrà domani 16 aprile alle ore 9,30 la cerimonia del taglio del nastro del nuovo servizio micronido che sarà operativo presso l’oratorio “Giovanni Paolo II” (piano superiore), sito in Piazza della Repubblica, ad Agropoli. I servizi educativi saranno gestiti dalla cooperativa sociale “Noi”, affidataria del servizio offerto dal Piano di Zona S/8, con l’obiettivo di accogliere i bambini in un ambiente sicuro e in grado di sviluppare le loro abilità attraverso il gioco e laboratori strutturati.

La struttura ospiterà 20 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi. Il servizio sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 16:00. Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Agropoli.

Il nuovo servizio

"Con l’attivazione del nuovo servizio micronido si amplia ulteriormente l’offerta di servizi socio-educativi in città. Si aggiunge al micronido operativo ormai da diversi anni nei locali della scuola “Mozzillo” di Piazza Mediterraneo e a quello comunale attivato di recente all’interno del plesso della scuola per l’infanzia del Primo Circolo didattico, con ingresso da Piazza della Repubblica. Con questa ulteriore attivazione raggiungiamo un numero considerevole di bambini dando così una risposta ancora più ampia alle diverse istanze pervenute. Si tratta infatti di un servizio molto richiesto e apprezzato che garantisce l'accoglienza e la cura del bambino rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione" è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi e del vicesindaco nonché assessore alle Politiche sociali Maria Giovanna D’Arienzo.