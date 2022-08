Castel San Giorgio, micronido comunale: pubblicato il bando per le iscrizioni

È stato pubblicato sul sito del Comune di Castel San Giorgio il bando per le iscrizioni al micronido comunale di Aiello-Campomanfoli intitolato a Giancarlo Siani. 35 i posti disponibili per bambini dai 3 ai 36 mesi.

Servizio attivo da tre anni

"Siamo orgogliosi - spiega la sindaca Paola Lanzara - di vantare ormai da tre anni questo servizio sul nostro territorio. Si tratta di una piccola oasi per le famiglie del nostro comune e per i loro bambini dove poter avviare percorsi pedagogici ed educativi grazie al supporto di professionisti esperti, in uno spazio interamente dedicato all’infanzia ed ai bisogni dei più piccoli. La struttura realizzata con materiali ecocompatibili è dotatata di tutti i comfort moderni a cominciare dagli arredi per finire al clima, monitorato e controllato, ideato per evitare problemi agli ospiti in tenera età".