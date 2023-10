Migranti espulsi e lasciati in strada, Botte (Cgil): "Necessario chiarire cosa è successo"

"Bisogna chiarire cosa è successo". Lo dice Anselmo Botte, sindacalista Cgil, in merito alla vicenda dei 63 migranti espulsi e lasciati in strada in via dei Carrari la sera stessa dello sbarco della Geo Barents a Salerno. Una delegazione del sindacato si è ritrovata questa mattina nei pressi della Prefettura per un sit-in di solidarietà per Mimmo Lucano, sindaco di Riace che rischia una condanna a 13 anni, ed ha incontrato il prefetto Francesco Esposito per approfondire gli aspetti della vicenda.

La vicenda

"Generalmente - spiega Botte - i migranti che arrivano qui lo fanno per chiedere protezione internazionale, tanto è vero che molti il giorno dopo hanno fatto un ricorso legale per avere il riconoscimento di rifugiato. L'altro aspetto, ancora più grave, è che questi 63 migranti sono rimasti in mezzo alla strada e sono stati abbandonati al loro destino e questo non è accettabile. Salerno, sia chiaro, è da prendere come modello di accoglienza ma è bene che tutto questo venga segnalato per fare in modo che non accada più. Il problema dell'immigrazione è complesso e riguarda tutti. Prefettura, questura e terzo settore, ognuno per le proprie competenze, devono fare la propria parte".