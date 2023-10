Sbarco a Salerno, notte in strada da incubo per i "respinti": interviene l'ufficio Migrantes

Notte da incubo, quella appena trascorsa dai giovani migranti approdati ieri a Salerno con la Geo Barents di Medici senza Frontiere, destinatari di provvedimenti di espulsione. Provenienti dall'Egitto, dal Bangladesh e pare anche dalla Siria (Paese per il quale peraltro sono previsti piani di accoglienza), i migranti -alcuni scalzi e tutti senza denaro e privi di conoscenza della lingua italiana- ieri sera sono stati mandati via dal centro di identificazione e smistamento di via Dei Carrari, dove poco prima la Protezione Civile di Salerno e la Croce Rossa avevano consegnato loro cibo e acqua. Sono stati dunque lasciati fuori ai cancelli, al buio e senza indicazioni sul da farsi. Immediatamente sul posto, appresa la notizia della anomala modalità di respingimento raccontata dal nostro quotidiano, Antonio Bonifacio Direttore dell'ufficio Migrantes che ha accompagnato fino alla stazione i giovani stranieri, reduci dalla traversata della speranza.

La nuova odissea

Da Mercatello con tre auto, l'ufficio Migrantes ha fatto la spola fino in piazza della Ferrovia, rifocillandoli e tenendo loro compagnia fino all'1.30 in stazione. "Li abbiamo fatti mettere a dormire dentro perché faceva fresco e poi c'erano i bevitori soliti. Alcuni con il router wifi hanno provato a contattare parenti per avere soldi e biglietti per ripartire. Erano distrutti", racconta Bonifacio. Stamattina, poi, l'ufficio Migrantes è tornato dai malcapitati per offrire loro la colazione insieme ad un rappresentante egiziano della Consulta dei Popoli per la mediazione linguistica e per comprendere il da farsi.

La riflessione

Lascia a dir poco basiti la modalità di respingimento adottata nei confronti dei numerosi giovani stranieri che, dopo aver affrontato un viaggio in mare e aver rischiato la vita sognando un futuro migliore, a Salerno, città da sempre nota per l'accoglienza, hanno trovato nient'altro che una porta chiusa ed "un cancello sbarrato".