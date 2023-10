32' Sbarco a Salerno, 63 espulsi "messi alla porta": grazie ai volontari il loro incubo è finito

Sono partiti alle prime luci di questa mattina, gli ultimi migranti espulsi e lasciati in strada nella sera stessa dello sbarco della Geo Barents presso il porto di Salerno. Grazie all'impegno dell'ufficio Diocesano Migrantes, della Caritas Diocesana e dell'Arci, oltre che al supporto del centro Sodalis, oltre 40 stranieri sono stati aiutati e indirizzati a intraprendere le vie legali del caso o, in altri casi, a ricevere orientamento per il loro viaggio della speranza, dopo la traversata in mare e i "cancelli in faccia" subiti. Doveroso precisare come il Nucleo della Protezione Civile e la Croce Rossa abbiano provveduto, nel loro piccolo, a rifocillarli nel centro di identificazione e smistamento di via Dei Carrari, dal quale poi gli espulsi, sono stati allontanati "senza se e senza ma", al buio e in una zona periferica della città. Destinatari del provvedimento di respingimento, 63 persone in totale, senza denaro, né supporto. A soccorrerne gran parte immediatamente, dopo aver appreso dal nostro quotidiano la notizia dell'anomala modalitá di respingimento dei giovani, l'Ufficio Diocesano Migrantes guidato da Antonio Bonifacio che, prima a piedi, e poi con 3 auto, ha fatto da spola, insieme all'Arci, per accompagnare i malcapitati in stazione. Lì i reduci dello sbarco sono stati costretti a trascorrere la notte - in strada o nei locali interni della ferrovia- con il solo conforto dei volontari che intanto hanno provveduto pure alla cena. In campo anche il vicario diocesano della Caritá don Antonio Romano con la Caritas guidata da don Flavio Manzo, nonché l'Arci con Alessandra Galatro ed altri volontari che si sono prodigati in ogni modo per aiutare i ragazzi provenienti da Egitto, Bangladesh e anche Siria (il cui provvedimento di espulsione, in quest'ultimo caso, non risulta tuttavia legato alla nazionalità). La Salerno "di cuore" ha tentato di far fronte ad un evidente grave "errore" che ha interessato la macchina dell'accoglienza messa in moto per il 32' sbarco del 9 ottobre.

Il silenzio

Nessuna dichiarazione rilasciata dal Prefetto e dal Questore in merito alla vicenda, nonostante le nostre richieste di far chiarezza sull'accaduto, per comprendere cosa e perchè sia realmente andato storto. Ma è d'obbligo sottolineare che, quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il Questore deve disporre che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In tali strutture, lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Da quanto si è appreso, tuttavia, nella sera dello sbarco a Salerno non ci sarebbero stati posti disponibili nel centro di permanenza per i rimpatri e da qui la inaspettata modalità messa in atto a Salerno, dove 63 persone sono state messe fuori ai cancelli del centro di identificazione e smistamento di via Dei Carrari, abbandonati al loro destino in una terra straniera e senza alcun mezzo. Impossibile non chiedersi cosa sarebbe accaduto senza l'intervento dei volontari informati dal nostro quotidiano on-line, a quel folto gruppo di migranti che sperava in mani tese e che, probabilmente, ha immaginato di ricevere trattamenti di gran lunga diversi da quello inaspettatamente subito. L'auspicio è che le Istituzioni facciano chiarezza sui fatti, in modo che quanto accaduto, non accada mai più.