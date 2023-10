Migranti, la Geo Barents diretta a Salerno: "Costretti da autorità a ignorare quattro segnalazioni"

"Ieri, dopo aver soccorso 258 persone nel corso di 2 distinti salvataggi, la nave Geo Barents, unità di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, è stata costretta ad ignorare altre quattro segnalazioni di imbarcazioni in difficoltà, ed ha ricevuto l’ordine dal centro di coordinamento marittimo italiano di dirigersi direttamente verso il porto di Salerno. A distanza di 24 ore, non abbiamo ancora informazioni su cosa sia successo a due di queste imbarcazioni". Lo denuncia, in una nota, la stessa Ong che critica il nuove norme restrittive decide dal Governo Meloni contro l’arrivo di sbarchi irregolari in Italia.

La denuncia delle Ong

"Siamo stati messi di fronte al nuovo decreto, a quello che sono le nuove politiche da un lato il dover eseguire gli ordini per non rischiare di avere la Geo Barents detenuta per 20 giorni o 2 mesi e quindi essere lontani dall'area delle operazioni, dall'altro sapere che ci sono persone in difficoltà, essere in condizioni di poterle soccorrere e non poterlo fare - ha detto Fulvia Conte, SAR team leader Msf a bordo di Geo Barents - In serata abbiamo saputo che due di quei casi sono stati soccorsi dalla Guardia costiera vicino Lampedusa, ma degli altri non si sa più nulla”

Lo sbarco

La nave è attesa per la mattinata di lunedì 9 ottobre nel porto di Salerno. La macchina dell'accoglienza è già in movimento. Si attendono istruzione più dettagliate dalla Prefettura.