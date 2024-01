Open Arms naviga verso Salerno: in arrivo al porto 60 migranti

Sessanti migranti in arrivo a Salerno. Dopo due operazioni di soccorso effettuate nella giornata di ieri, infatti, la Open Arms si sta dirigendo verso il porto salernitano, assegnato dalle autorità italiane. Tre giorni di navigazione, sottolinea la ong spagnola impegnata nella missione numero 107, "durante i quali il nostro team farà di tutto per rendere il lungo viaggio il meno disagevole possibile. Iniziamo l'anno salvando vite e difendendo i diritti di ogni essere umano". Lo sbarco è previsto per l'epifania.