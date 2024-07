Nuovo sbarco di migranti a Salerno: convocato vertice in prefettura

Nuovo sbarco di migranti a Salerno. La nave, come emerso delle indiscrezioni, dovrebbe raggiungere il porto sabato mattina. Sull'imbarcazione ci sarebbero diversi minori stranieri non accompagnati, stimati in circa quaranta. I migranti dovrebbero essere in tutto 86, ma il numero potrebbe aumentare durante il viaggio per via di ulteriori interventi di recupero che potrebbero essere effettuati in mare.

Il vertice

A tal proposito, è stata convocata per domani mattina una riunione d'emergenza in prefettura per coordinare gli interventi necessari e predisporre la macchina dell'accoglienza che coinvolge servizi sociali, sanitari, forze dell'ordine e la Protezione Civile del Comune di Salerno.