Prima le minacce, poi gli spari in aria: terrore sul bus 18

Tensione, ieri, a Salerno, per i passeggeri del bus 18 che da Matierno era diretto a Cappelle: stando a quanto denunciato dai presenti, un giovane in sella ad uno scooter si sarebbe accostato al pullman intimandogli di decellerare, per poi sparare un colpo di arma da fuoco in aria e fuggire, facendo perdere le sue tracce.

Un giallo su cui non si hanno ulteriori dettagli, dunque, mentre i sindacati di categoria hanno sottolineato la necessità di dedicare maggiore attenzione per monitorare i viaggi sui mezzi di trasporto pubblico, a tutela degli autisti e degli stessi utenti.