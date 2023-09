Minacce all'oncologo di Messina Denaro, denunciato un 20enne del salernitano

Sarebbe stato raggiunto da minacce tramite Messanger, il medico Luciano Mutti, primario del reparto di Oncologia dell'ospedale dell'Aquila che, fino a pochi giorni fa, assisteva il boss Matteo Messina Denaro. Tre i messaggi arrivati dal profilo "Micael D'Angelo" al direttore di Oncologia, quello che lo avrebbe invitato a prestare migliori cure altrimenti "lo avrebbe fatto saltare in aria come accaduto a Falcone e Borsellino". Del fatto sono stati immediatamente avvisati gli agenti della Squadra mobile della Questura e i colleghi della polizia postale dell'Aquila per l'avvio delle indagini con la contestuale iscrizione sul registro degli indagati per minacce. La vicenda, per importanza e delicatezza, è seguita dalla Procura Distrettuale antimafia dell'Aquila e, secondo quanto riferisce l'Agi, un Comitato ad hoc interforze ha stabilito di non concedere al primario una scorta, ma una vigilanza.

L'attività di indagine ha permesso di identificare il presunto autore delle minacce in M.N. di 20 anni originario della provincia di Salerno, da subito diventato irreperibile. A distanza di tempo, il ragazzo è stato rintracciato a Torino, ospite di un amico, estraneo alle contestazioni mosse dalla Dda aquilana. E' stato sottoposto a perquisizione e gli investigatori gli hanno portato via il cellulare per farlo analizzare dagli esperti. Al momento, è stata esclusa un'appartenenza del giovane al mondo mafioso.