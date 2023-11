Minacciava il padre dell'ex fidanzata: divieto di avvicinamento per un 22enne

Atti persecutori nei confronti del padre della ex fidanzata. Per questi motivi i carabinieri della stazione di Amalfi hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa, su richiesta della Procura di Salerno, dal gip del Tribunale salernitano nei confronti di un 22enne per atti persecutori. È stato il papà della ex fidanzata a denunciare il tutto ai carabinieri, raccontando le minacce e molestie subite da parte del 22enne.