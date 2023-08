Insulti e minacce al parroco per avere soldi, poco prima della messa: la denuncia di don Antonio Montefusco

Mendicanti molesti, a Pastena: a denunciare un particolare episodio, il parroco del Cuore Immacolato di Maria don Antonio Montefusco che ha reso noto quanto recentemente subito attraverso Facebook. “Per l’ennesima volta fatto oggetto di angheria, villania e soprusi –ha scritto il sacerdote – Per l’ennesima volta questa settimana, io parroco di una parrocchia di periferia sono stato aggredito da una coppia che pretendeva di essere aiutata con cifre da capogiro. Pena: urla, minacce e insulti. Tutto ciò a qualche secondo dal suono della campanella d’inizio della Messa e tu costretto ad ‘aiutare’ perché la minaccia della richiesta dell’intervento delle Forze dell’Ordine non fa paura neanche alle mosche, figurarsi a chi crede di non aver niente da perdere”.

L'appello