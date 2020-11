Due rapine e una ferita al nonno, per acquistare droga: arrestato 23enne di Cava

E' stato arrestato dai carabinieri di Salerno, un 23enne di Cava de’ Tirreni, per due episodi di rapina aggravata, di cui uno ai danni del nonno. I militari hanno condotto una brillante attività investigativa che ha portato alla custodia cautelare ai domiciliari di E.R.: la prima rapina si è consumata il 22 agosto in via Nizza, quando minacciò un uomo che aveva appena prelevato 250 euro al bancomat puntandogli un oggetto alla schiena ed ottenendo il denaro. Il secondo è avvenuto a Cava de’ Tirreni l’8 settembre, occasione in cui minacciò con un coltello artigianale il nonno 82enne, per impossessarsi di 170 euro e non prima di aver cagionato un’escoriazione occipitale all’anziano, a causa di una spinta a seguito della colluttazione.

L'arresto

Preziosa, l'analisi dei sistemi di video sorveglianza, nonché l'attività d’indagine sul campo, analizzando i possibili autori degli episodi e giungendo infine a dimostrare la colpevolezza di E.R. La misura è stata eseguita in Apricena (FG), all’interno della comunità Saman, dove si trovava già ristretto per precedenti analoghi episodi e per gli accertati problemi di tossicodipendenza: il denaro ottenuto dalle sue azioni criminali era difatti devoluto all’acquisto di droga.