"A nascere servono 9 mesi, per morire 1 attimino": minacce social al consigliere Falcione

"Quando per sfizi personali, vendette antiche, e frustrazioni latenti, si dà vita ad un clima di odio accade che poi eventi e persone vanno fuori controllo. Non sono preoccupato della vicenda in sé, ma chi ha alimentato questo clima, dando ossigeno ai frustrati, ai vendicatori e a coloro che si nutrono di desideri personali, dovrebbe fare ammenda perché poi a viverlo il clima sono altri". Lo ha scritto sui social il consigliere comunale di Sessa Cilento, Gabriele Falcione per le presunte minacce ricevute su Facebook. Indagano, infatti, i carabinieri sullo scambio di messaggi nato da un post dell’ex vicesindaco a cui qualcuno ha pensato di rispondere con parole minacciose (vedi foto in basso ndr). "La libertà di espressione e di parola viene confutata in questo modo. Siete veramente alla frutta, insulsi e anche vigliacchi non avendo il coraggio di parlare in faccia alle persone. Atteggiamento tipicamente camorristico, tanto caro a qualcuno che in più di una circostanza se ne è riempito la bocca millantandone l'importazione. Sappiate che mi fate ridere", incalza Falcione.

Intanto, l'amministrazione comunale ha espresso solidarietà al consigliere: "Ogni gesto di intimidazione o violenza va condannato senza se e senza ma". Accertamenti in corso.