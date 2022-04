Vertenza Cooperative Sociali, minacciati i vertici del Comune: "Farete la fine dell'Ucraina a furia di bombe"

Sale la tensione tra i lavoratori delle cooperative sociali (finite nel mirino della magistratura per gli appalti ottenuti per anni dal Comune) e l’amministrazione di Palazzo di Città. “Ho sentito dire da qualcuno che non sono riuscito a vedere ma che era certamente riferito al contesto di quei lavoratori che noi e le nostre case avremmo fatto una fine peggiore dell’Ucraina a furia di bombe” dichiara, in un’intervista al quotidiano La Città, l’assessore alla trasparenza e sicurezza urbana Claudio Tringali, che non ha sporto denuncia ma, vista la situazione, ha comunque segnalato l’episodio alla Digos.

Il fatto

L’episodio a cui si riferisce l’ex presidenza di Sezione penale della Corte d’Appello si è verificato venerdì mattina quando i lavoratori delle cooperative hanno fermato l’assessore all’ambiente Massimiliano Natella per contestargli l’affidamento momentaneo del servizio di manutenzione, svolto da loro per anni, ad un’altra ditta. Tringali precisa: “Non ci sono particolari ragioni di preoccupazione ma nel lavoro che svolgono gli organi di polizia c’è anche l’ascolto degli umori che sono presenti nella società. In questo caso, ho ritenuto opportuno far presente che c’è una rabbia anche comprensibile ma che assume toni molto esasperati”. La situazione, al momento, resta tranquilla, ma gli operai delle cooperative sociali continueranno a chiedere, anche con presidi quotidiani sotto al Comune, certezze sul loro futuro lavorativo.