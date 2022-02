Minaccia con un coltello la compagna incinta: arrestato a Montecorvino

Tensione a Montecorvino Rovella: un 42enne è stato arrestato dopo aver puntato un coltello contro la compagna incinta. A seguito di una lite avvenuta per futili motivi, l'uomo avrebbe minacciato la donna in attesa.

L'arresto

La Procura di Salerno ha chiesto d’l’ordinanza di misura cautelare in carcere, per il pericolo di reiterazione dei maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato messo in manette e condotto in carcere.