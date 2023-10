Minaccia donna in strada a Biella: denunciato salernitano

Prima ha avvicinato una donna nella centrale via Italia a Biella poi, senza alcun motivo, l'ha minacciata, mimando con la mano destra il taglio della gola. La vittima dell'aggressione è riuscita a trovare rifugio in un negozio chiamando il 112. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia, che ha fermato un uomo di origine marocchina, ma nato a Battipaglia. Alcuni testimoni avrebbero riferito di averlo sentito urlare "Allah Akbar". Una ricostruzione però non confermata dalla donna. L'aggressore è stato denunciato.