Minaccia di lanciarsi dal cavalcavia dell'autostrada: 53enne salvato dalla polizia

Attimi di paura ieri pomeriggio sull'autostrada A2 del Mediterraneo. La polizia stradale di Eboli ha sventato il suicidio di un 53enne in stato confusionale, che minacciava di lanciarsi dal cavalcavia situato fra le uscite di San Mango Piemonte e Salerno/Fratte.

Il fatto

Ad allertare gli agenti il fratello, che, dopo aver ritrovato il 53enne (scomparso da due giorni), ha chiesto aiuto per evitare che il fratello commettesse un gesto inconsulto. Giunti sul posto i poliziotti hanno calmato l'uomo, che era in stato confusionale, ed evitato il peggio. Un intervento provvidenziale, a seguito del quale la famiglia ha ringraziato la polizia per la professionalità dimostrata.