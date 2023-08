Minaccia di morte l'ex compagna: 56enne arrestato a Salerno

Un 56enne originario dello Sri Lanka è stato arrestato a Salerno dopo aver minacciato di morte la sua ex compagna. I carabinieri sono intervenuti a seguito della denuncia della donna, una 50enne indiana.

L'arresto

L'uomo, dopo aver minacciato più volte l'ex compagna, si è recato in via Carmine dove la donna lavora e lì l'ha minacciata di morte. Allertati dalla donna, i carabinieri sono giunti immediatamente sul posto ed hanno arrestato l'uomo.