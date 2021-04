Costringe la sua ex ad avere un rapporto sessuale a 3, filmando tutto: arrestato

Il pregiudicato che ha maltrattato la donna, facendole battere anche la testa contro l'auto, ha minacciato di diffondere i video dell'orrore. Non contento, con passamontagna e tirapugni, ha pure tentato di aggredire il padre e un amico della vittima

Una vicenda agghiacciante, quella registrata tra febbraio e marzo, nel nostro territorio ed emersa solo oggi, grazie al lavoro dei carabinieri di Battipaglia che hanno avviato le indagini dopo la denuncia della vittima. I militari hanno arrestato un pregiudicato italiano, residente a Baronissi, classe 79, C.W. le sue iniziali, accusato maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali e lesioni nei confronti della sua ex-fidanzata. Dagli accertamenti dei carabinieri, è emerso che l'uomo, oltre a minacciarla, l'ha costretta ad avere rapporti sessuali con lui ed anche con una terza persona: il rapporto a tre è stato anche filmato. Il pregiudicato che ha maltrattato la donna, facendole battere anche la testa contro l'auto, ha minacciato di diffondere i video dell'orrore. Non contento, con passamontagna e tirapugni, ha pure tentato di aggredire il padre e un amico della vittima intervenuti per aiutarla.

A seguito di una perquisizione, i militari hanno trovato tirapugni e coltelli ed una pennetta usb dove l'uomo aveva trasferito, dal cellulare, i video delle violenze. Un incubo, quello vissuto dalla vittima che adesso, grazie all'intervento dei carabinieri, potrà ricominciare a vivere.