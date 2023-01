In arrivo 5 milioni per il risanamento del costone del Mingardo: la soddisfazione del sindaco di Camerota

Ben 5 milioni al Comune di Camerota per i lavori che interesseranno il costone roccioso del Mingardo. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato all’Ente che il Decreto del 31 ottobre 2022, è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti: tale decreto comprende l’intervento “Risanamento idrogeologico del costone roccioso a monte della S.P. 562/d. Interventi di completamento del risanamento idrogeologico del costone roccioso a monte della S.P. 562/d”. Via libera, dunque, al finanziamento dall’importo di ben 5.498.251,35 euro.

Il progetto servirà a provvedere tempestivamente alla realizzazione degli investimenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico in favore delle aree colpite da calamità.

I fatti come al solito non si sono fatti attendere. Il lavoro della filiera istituzionale ha premiato in tempi brevissimi il Comune di Camerota e sopratutto la cittadinanza di Camerota.

Con questo finanziamento, come espresso nella nota, entro il 15 ottobre inizieranno i lavori del costone roccioso. Siamo in una fase avanzata del progetto.