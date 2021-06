Chiusi parrucchieri e palestre, torna il coprifuoco alle 23: nuovo lockdown a Laurino

Nuovo lockdown fino al 18 giugno a Laurino, per via dell'incremento di casi registrato. In particolar,e chiusi pi arrucchieri, i centri estetici ed è consentito ai bar servire solo all'esterno. Chiuse anche le palestre e sospese le attività sportive.

La differenza

Mentre la Campania si prepara a diventare dal 21 giugno zona bianca, dunque, ilsindaco Romano Gregorio ha firmato una nuova ordinanza: ripristinato anche il coprifuoco a partire dalle ore 23 (e fino alle 5).