Aumentano i contagi a Palomonte: scatta il mini lockdown

Scatta un mini-lockdown a Palomonte, nel salernitano. Nel territorio comunale, la zona rossaì entrerà in vigore a partire da oggi, 24 aprile, e avrà validità fino al 30 aprile.

Torna la dad e sono sospesi i mercati e le fiere. Ancora, vigono il divieto di visite presso altri nuclei familiari e il divieto di spostamento tra comuni se non per i motivi consentiti. Nuovamente chiusi parrucchieri, barbieri ed estetisti. L'ordinanza è stata motivata dall'aumento dei contagi negli ultimi giorni.

E' stata riservata attenzione, nei limiti del possibile, a chi lavora anche fuori dal paese, a chi frequenta le scuole superiori e alla maggioranza delle attività economiche che potranno continuare la vendita. Ciò che sarà proibito fare, e oggetto di controllo, saranno gli assembramenti per strada o in ambito familiare, si dovrà viaggiare con autocertificazione. Resta inteso che nessuna misura, per quanto perfetta o severa, potrà sostituire il senso di responsabilità delle persone.