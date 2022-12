San Marzano sul Sarno, atti vandalici sul territorio: 10mila euro dal Viminale

10mila euro dal Ministero dell'Interno per il Comune di San Marzano Sul Sarno come ristoro per i danni registrati al patrimonio dell'ente negli ultimi mesi.

"Lo stato c'è"

Ad accogliere con favore la decisione del Viminale, la sindaca Carmela Zuottolo: "Lo Stato c'è e lo ha dimostrato concretamente. Siamo felici di questo segnale di vicinanza arrivato dopo mesi estremamente difficili per la mia amministrazione comunale che, lo ribadisco, non molla di un centimetro contro il malaffare e l'illegalità. Investiremo questi soldi per la cura del nostro territorio e punteremo ancora di più sulla videosorveglianza nelle aree nevralgiche della città".