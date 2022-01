Si finge maggiorenne, ruba un'auto e minaccia il proprietario: nei guai 17enne di Eboli

Carabinieri di Montecorvino Pugliano in azione: come disposto dal Tribunale di Salerno, è stato raggiunto da un provvedimento cautelare in carcere, un 17enne di origine marocchino, ma nato in Italia nel 2004, residente ad Eboli. A settembre del 2021, il giovane, fingendosi maggiorenne con un falso nome, ha contattato un uomo di Montecorvino, ottenendo ospitalità per una notte e rubando l'auto dello stesso proprietario di casa che lo aveva accolto. Il 17enne, il giorno seguente, ha poi ricontattato la vittima, dal telefono di un gentile sconosciuto, minacciandolo di bruciare il veicolo se non avesse ricevuto la somma di 100 euro al McDonald's del Cilento Outlet.

L'operazione

La vittima ha denunciato tutto ed il veicolo è stato ritrovato e restituito. Poi, a seguito delle indagini dei militari, grazie anche al sistema di video-sorveglianza della zona, il minore è stato individuato e accusato di furto aggravato e di tentata estorsione. Il ragazzo si trovava già in un carcere minorile nel beneventano e, dunque, ora è stato raggiunto dal nuovo provvedimento a suo carico.