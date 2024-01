Fugge da scuola per riabbracciare la madre: ragazzino recuperato alla stazione

E’ fuggito dall'istituto tecnico che frequenta ad Eboli, per raggiungere la madre naturale in un Comune dell’Alto Sele. Il minore, ospitato in una casa famiglia nei Picentini, è stato trovato dai carabinieri alla stazione ferroviaria e riportato in classe.

Il fatto risale a martedì: il 14enne è stato allontanato dai genitori naturali per una delicata situazione familiare. Recuperato, il ragazzino che desiderava riabbracciare sua madre, è stato riportato nella casa famiglia.