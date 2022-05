Ragazzino ucraino fugge da Salerno per tornare in guerra: ritrovato al confine

Voleva unirsi al conflitto e dare il suo personale contributo in campo contro l'esercito russo, un ragazzino ucraino di 17 anni che era giunto in Italia, precisamente a Salerno, insieme alla madre, dopo esser fuggiti dalla guerra. A conclusione di una articolata attività di cooperazione internazionale, i carabinieri di Salerno insieme ai colleghi della polizia rumena, tuttavia, lo hanno rintracciato a seguito di serrate ricerche avviate dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla donna. Il minore è stato trovato al confine rumeno, a bordo di un autobus di linea diretto proprio in Ucraina dove era intenzionato ad unirsi alla guerra.

Il ritrovamento

Fermato dalla polizia rumena, il ragazzo è stato affidato presso la struttura di protezione dell’infanzia “Universul Copiilor” e successivamente riconsegnato alla madre, con la quale ha fatto ritorno in Italia.