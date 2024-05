Beccato con la cocaina: arrestato un 32enne

Un ragazzo di 32 anni è stato arrestato a Minori per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo, condotto dai carabinieri, il giovane è stato trovato in possesso di un modesto quantitativo di cocaina, pronto per essere immesso nel mercato illegale della droga. Al termine degli accertamenti di rito, è stato posto in stato di fermo e sarà processato con rito direttissimo.