Lutto in Costiera, Minori piange la scomparsa del Maresciallo Raffaele Di Lieto

Minori piange la scomparsa del Maresciallo Raffaele Di Lieto, ufficiale della Marina in quiescenza, appassionato animatore della locale sezione dell’Associazione Marinai, già Consigliere Comunale, ma soprattutto uomo buono e generoso.

Il cordoglio del Comune

Il sindaco Andrea Reale ricorda “la sua passione e la sua generosità nell’essere vicini a quanti necessitavano di aiuto e di sostegno, la sua giovialità nelle relazioni sociali e il suo forte attaccamento al nostro territorio, anche quando il suo lavoro l’ha portato lontano da esso. Minorese nel cuore, ha diffuso sempre l’immagine del nostro paese, tra le ampie reti delle sue relazioni istituzionali ed amicali”. In ultimo “non possiamo non ricordare il suo intimo legame alla frazione Villamena come devoto della Madonna del Rosario, che lo ha voluto accanto a sé proprio nel giorno della sua festa, oltre che custode della bella Chiesetta della Santa Croce, nel percorso che da Minori sale verso Ravello. Alla sua famiglia - conclude il primo cittadino - giungano i sentimenti del cordoglio dell’Amministrazione a nome dell’intera cittadinanza”