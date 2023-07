Multe per chi dà da mangiare agli animali in strada. È la decisione del sindaco di Minori, Andrea Reale. Il giro di vite nei confronti di chi lascia cibo in strada per gli amici a quattro zampe parte da un presupposto: "È una pratica che fa innanzitutto il male degli animali stessi, visto che il presunto alimento consiste quasi sempre in residui putrefatti dal sole, nocivi alla salute e normalmente destinati al conferimento in discarica".

Le multe

"Invitiamo i sedicenti 'amici degli animali' che pensano di nutrire gatti, papere e colombi con nauseabondi avanzi di cucina a desistere da questa malsana e incivile abitudine" aggiunge il sindaco. "Chi ama realmente le bestie - spiega - provvede a nutrimenti specifici e sani, con modalita' improntate all'igiene piuttosto che alla sporcizia. Tutto ciò a prescindere dal mancato rispetto verso gli altri e verso il territorio: e' indecoroso che alcuni spazi pubblici (addirittura talune porzioni di spiaggia, vedi la foce del Fiume sotto il Piazzale Marinai d'Italia) risultino imbrattati e nauseanti, nonché sottratti all'uso collettivo, per l'ipocrita ed egoistico comportamento di chi certamente non ama ne' gli animali né gli esseri umani tale situazione, inaccettabile sia sotto il profilo igienico-sanitario che della civile convivenza, non sarà ulteriormente tollerata: il comando di Polizia Urbana è stato allertato per sanzionare chi, fingendosi amico degli animali, si rivela in realta' nemico di Minori".