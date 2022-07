Ragazzine pestano una coetanea ad Angri, il video della vergogna sui social

Dopo Nocera, è la volta di Angri: dilaga la violenza tra i giovanissimi del nostro territorio. Nuovo grave episodio, infatti, in provincia: delle adolescenti avrebbero compiuto un pestaggio ai danni di una coetanea, dinanzi alla folla. A denunciarlo, con tanto di video sui social, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

"L’episodio è stato ripreso dai cellulari e postato sulle piattaforme social. - scrive il consigliere- Uno dei video mi è stato segnalato da alcuni utenti. C’è sempre più violenza nel modo dei giovani, degli adolescenti e non fa distinzioni di sesso. La cosa più allarmante è che queste scene stanno diventando una routine quotidiana, sintomo di una società che sta andando in malora, dove mancano i sani valori. Serve una rieducazione massiva, per giovani così come per gli adulti". Accertamenti in corso.