I Carabinieri sono intervenuti ieri sera a Minori, in località Torricella, in seguito a una richiesta d'aiuto scaturita dal rientro non autorizzato di E.F., un uomo di 49 anni, già noto per precedenti episodi di violenza familiare e sottoposto a un divieto di avvicinamento verso l'abitazione di sua madre e sua sorella. Secondo le informazioni raccolte, E.F. si presentava in uno stato di evidente alterazione psicofisica.

L'arresto

L'uomo è stato poi trasferito alla casa circondariale di Fuorni.