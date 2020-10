Covid-19 e monitoraggio: call conference in Prefettura, mobilità rafforzata il 1 e il 2 novembre

Call conference in Prefettura: si è tenuto oggi, il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal Prefetto Francesco Russo per monitorare la situazione sul fronte anti-Covid.

Presenti all'incontro, forze di polizia, il presidente della Provincia, l'assessore comunale Dario Loffredo e in rappresentanza dell'Asl i dottori Saggese e Della Porta. E' stato evidenziato il disagio dei commercianti e dei ristoratori che, dopo i sacrifici del primo lockdown, ora si trovano a vivere altre restrizioni. Il Prefetto, intanto, ha annunciato un incremento della mobilità il 1° il 2 novembre e ha rinnovato l'invito a tutti di rispettare le norme e di avere senso civico, per scongiurare la diffusione del virus.