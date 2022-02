Mobilità sostenibile: presentata la road map a Palazzo di Città

Un piano della mobilità sostenibile che prevede road mapp di riduzione di emissione di Co2, è stato presentato oggi dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a Palazzo di Città.

Il progetto

"Partiremo andando a ritroso, dal 1990, con abbattimento fino all'80% nel 2050. Per quanto riguarda la nostra realtà, l'azienda che si è aggiudicata il piano ha fatto rilevazioni statistiche: sono stati installati radar e telecamere per avere contezza delle criticità, attraverso una sequenza di dati. Sarà distribuita una immagine, una sorta di albero, dove sono poste azioni che vanno tutte realizzate secondo una gerarchia di scelte. Fa parte di un corredo di piano sovraordinati, che orienteranno le azioni delle amministrazioni. Il parcheggio per auto elettriche ed ibride? Delibera pronta, faremo in modo che ancora per un anno resteranno le facilitazioni per i cittadini".

La casa della salute

Il sindaco ha parlato anche di rioni collinari. "Abbiamo messo a disposizione dell'Asl il centro polifunzionale di Matierno - ha detto -. Lì ci sarà una casa della salute. E' una iniziativa pronta, che abbiamo candidato a finanziamento, nell'interesse di Salerno e della popolazione delle zone alte".

Palestre scolastiche

Il dirigente scolastico del Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno ha chiesto all'amministrazione comunale di sfruttare le palestre all'interno dello stadio Vestuti. Al momento manca una firma e non è passata l'approvazione in Giunta. La risposta: "Devo verificare"