Si abbassa i pantaloni e lo molesta: arrestato un meccanico del Vallo di Diano

Avrebbe fatto salire in auto un 17enne a Montesano Scalo e, dopo essersi abbassato i pantaloni, gli avrebbe proposto di toccargli le parti intime. E' stato arrestato per atti sessuali ai danni di un minore, un meccanico del Vallo di Diano denunciato dal ragazzino vittima dell'accaduto che sarebbe poi stato minacciato affinchè non raccontasse della violenza.

L'arresto

Il 17enne, però, ha raccontato tutto ai militari e sono state avviati gli accertamenti. Ora l'indagato è agli arresti domiciliari.