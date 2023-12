I carabinieri della stazione di Castel San Giorgio hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un cinquantottenne. L’uomo è indagato per atti persecutori verso la ex moglie. È stata proprio la donna a presentare una serie di querele in cui si riferivano le condotte intimidatori, le minacce e le molestie subite.