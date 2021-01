"Il medico mi ha molestato": al via le indagini dopo la denuncia di una paziente a Polla

La presunta vittima della violenza si sarebbe recata nel nosocomio del Vallo di Diano per un controllo e in uno dei reparti sarebbe stata palpeggiata

Ha denunciato un medico per molestie, una paziente dell'ospedale di Polla. La presunta vittima della violenza si sarebbe recata nel nosocomio del Vallo di Diano per un controllo e in uno dei reparti sarebbe stata palpeggiata.

Gli accertamenti

I carabinieri, dunque, hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulla vicenda: massimo riserbo, in attesa di verificare l'eventuale veridicità delle pesanti accuse mosse dalla donna.