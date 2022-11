Violenza e minacce nei confronti dell'ex compagna: arrestato 35enne

Un 35enne di Castel San Giorgio è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Cava de' Tirreni, a seguito di ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore.

Le indagini

L'uomo, già gravato da precedenti di polizia, è indagato per atti persecutori, violenza e danneggiamento commessi tempo fa nei confronti dell’ex compagna. A seguito di attività investigativa svolta dai militari della Tenenza di Cava de Tirreni che in esito a specifici accertamenti e dalla visione di immagini di videosorveglianza hanno ricostruito in breve tempo i fatti accaduti, riferendo all’autorità giudiziaria il grave quadro indiziario nei confronti dell’uomo.